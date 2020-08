Migranti Sicilia: Governo impugna davanti al Tar l’ordinanza del governatore Musumeci (Di mercoledì 26 agosto 2020) Intanto è in corso di predisposizione un nuovo bando per reperire altre navi-quarantena per ospitare i Migranti che sbarcano in Italia, alleggerendo le strutture a terra. Leggi su firenzepost

ROMA – Il Governo ha impugnato l’ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. Lo apprende l ...

