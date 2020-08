Migranti, Musumeci: 'Se questa storia finisce a carte bollate, è la sconfitta della buona politica' (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'Sto esercitando il mio legittimo diritto, la Sicilia non ce la fa più a subire l'indifferenza del governo centrale. Io sono chiamato a tutelare la salute di chi sta sul territorio regionale non devo ... Leggi su tg.la7

borghi_claudio : Ma a Lampedusa si sbrigano o no a chiudere le #discoteche? ++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++… - Agenzia_Dire : #Migranti, il monito del parroco siciliano: “Chi gioisce per l’ordinanza di #Musumeci non venga a messa” - LegaSalvini : MUSUMECI, IL PARROCO PRO-MIGRANTI AI FEDELI: 'CHI GIOISCE PER L'ORDINANZA, NON VENGA A MESSA' - LoredanaNavarra : RT @anna95859997: @davidefaraone Fa bene a denunciare Salvini e Musumeci la Sicilia non è un lazzaretto è tutta l'Italia la verità va ra… - Giulio29375125 : RT @Libero_official: 'Vietato tutelarci dai #migranti col #coronavirus. Senaldi e la 'vergogna #Lamorgese: perché ha ragione #Musumeci' #sb… -