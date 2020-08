Migranti, l’esecutivo impugna l’ordinanza di Musumeci. Ma il governatore: «La tutela sanitaria è di competenza regionale» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Il governo ha impugnato l’ordinanza con cui il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci domenica 23 agosto aveva disposto non soltanto il trasferimento dei Migranti in altre regioni ma anche il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione da parte di ogni persona che raggiunga la Sicilia a bordo di un’imbarcazione. Alla base dell’impugnazione ci sarebbe la valutazione che l’immigrazione è materia di competenza dello Stato e non delle singole regioni. Nel ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio viene sottolineato inoltre che il provvedimento regionale produrrebbe effetti a carico di altre regioni che si vedrebbero costrette ad accogliere più Migranti ... Leggi su open.online

