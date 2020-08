Migranti in Sicilia, Musumeci: 'Contagi negli hotspot, rabbia per i silenzi dello Stato' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mi fa rabbia che non ci sia stata da parte dello Stato alcuna risposta al problema che abbiamo posto . Quegli hotspot non sono assolutamente adatti dal punto di vista sanitario, soprattutto in questo ... Leggi su gazzettadelsud

ROMA (ITALPRESS) – “Perché questo scontro istituzionale nei confronti di un presidente di Regione che finora ha avuto un comportamento improntato al grande spirito di collaborazione?”. Così il preside ...

Cremona Pianeta Migranti. Palermo, Caritas e Migrantes contro l’ordinanza Musumeci.

La Caritas e l’ufficio Migrantes dell’arcidiocesi di Palermo in una nota esprimono “forte preoccupazione e fermo dissenso” nei confronti dell’Ordinanza n. 33 del 22 agosto 2020 emanata dal Presidente ...

