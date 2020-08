Migranti in rivolta a Rocca di Papa. Tentano la fuga, quattro poliziotti feriti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alta tensione stamattina al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa all'interno del quale si trovano in isolamento alcune decine di Migranti a seguito di contagi da coronavirus. Gli ospiti della struttura hanno protestato e tentato di uscire dall'edificio. Sul posto è intervenuta la Polizia ma non sono mancati momenti di grande tensione con almeno quattro agenti feriti negli scontri con i Migranti. "Ancora una tentata fuga di Migranti che pretendono di uscire dai centri di accoglienza senza sottoporsi al tampone. E al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa almeno 4 colleghi del commissariato di Frascati sono ora al Pronto Soccorso. E' una situazione che oramai e' sull'orlo della ... Leggi su iltempo

vaticannews_it : Sono quasi 16mila le persone #migranti presenti a #Lesbo. Situazioni drammatiche, aggravate dalla pandemia di… - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: Roma, «Quarantena finita, fateci uscire», #migranti in rivolta nel centro di accoglienza a #rocca di papa - AnnaMaritati : RT @ilmessaggeroit: Roma, «Quarantena finita, fateci uscire», #migranti in rivolta nel centro di accoglienza a #rocca di papa - cpetacci : RT @ilmessaggeroit: Roma, «Quarantena finita, fateci uscire», #migranti in rivolta nel centro di accoglienza a #rocca di papa - VIVALITALIA4 : I manganelli non vanno piu di moda ? «Quarantena finita, fateci uscire», migranti in rivolta nel centro di accoglie… -

Rivolta nel centro di accoglienza di Rocca di Papa. Dalle prime ore del mattino si stanno verificando disordini nella struttura "Mondo Migliore", che ospita circa 300 immigrati, di cui 28 erano risult ...

