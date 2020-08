Migranti, il Governo impugna l’ordinanza di Musumeci (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo ha impugnato l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per Migranti dell’Isola. Il ricorso, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, è presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal ministero dell’Interno, è stato notificato ed è in corso di deposito a Palermo. Secondo Palazzo Chigi e Viminale le misure adottate con l’ordinanza, che fanno richiamo alla materia sanitaria, “interferiscono direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio, che è materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato”, e “inoltre producono effetti diretti a carico di altre Regioni”.Dall’inizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

