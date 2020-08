Migranti, Boccia: "Musumeci ha un modo anti-italiano di concepire la sicurezza sanitaria" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il governo affila le armi in vista della probabile impugnazione dell'ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci relativa alla chiusura degli hotspot che ospitano i Migranti nell’isola. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a Sky TG24 Economia stamattina ha detto: "Mescolare la sicurezza sanitaria con il tema Migranti non è solo sbagliato ma è anche un errore dal punto di vista culturale e storico. Questo modo di concepire la sicurezza sanitaria è anti-italiano. La competenza esclusiva è del ministero dell'Interno".Secondo Boccia: "Il presidente Musumeci sa che ... Leggi su blogo

Loris7171 : RT @ImolaOggi: Boccia (#Pd): 'errore culturale mischiare Covid e migranti' (che cavolo c'entra la cultura?) - violinvincent : RT @SkyTG24: Coronavirus, Francesco Boccia a Sky TG24: 'Non mescolare sicurezza sanitaria e migranti' - Luciana12827144 : RT @ImolaOggi: Boccia (#Pd): 'errore culturale mischiare Covid e migranti' (che cavolo c'entra la cultura?) - LiberoFreedom : RT @ImolaOggi: Boccia (#Pd): 'errore culturale mischiare Covid e migranti' (che cavolo c'entra la cultura?) - Ariel2575 : RT @ImolaOggi: Boccia (#Pd): 'errore culturale mischiare Covid e migranti' (che cavolo c'entra la cultura?) -