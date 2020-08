Microfoni, distanziamento, ventilazione meccanica: come limitare il contagio a scuola (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un gruppo di lavoro dell’Università di Cassino ha progettato un tool per calcolare i rischi della trasmissione aerea. L’esperto Buonanno: «Serve un nuovo approccio , così possiamo eliminare le mascherine in classe» Leggi su corriere

Scuola e trasporti: distanziamento praticabile solo con doppi turni brevi

Insegno in un istituto secondario di secondo grado. Mi permetto di avanzare alcune proposte sull’inizio del nuovo anno scolastico e sull’impostazione delle lezioni, che potrebbe comportare un sacrific ...

Il conto alla rovescia è ormai cominciato: tra poco più di due settimane gli studenti italiani torneranno a scuola. Si è parlato a lungo dei banchi monoposto con le rotelle, di mascherine (quando e se ...

