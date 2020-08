Michelle Hunziker e la figlia Aurora si fotografano alla Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia verifiche [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Michelle Hunziker nella bufera per una FOTO sulla Sacale dei Turchi Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti con l’intera famiglia hanno deciso di trascorrere l’ultimo scorcio delle loro vacanze estive nell’agrigentino. Nelle ultime ore madre e figlia hanno condiviso sui loro account social delle FOTO che le ritraggono nella splendida location della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca nel territorio di Realmonte, in provincia di Agrigento. Da qualche tempo tale sito è stata messo sotto sequestro e per tale ragione nessun turista o bagnante vi può accedere. Di conseguenza, l’immagine che la professionista elvetica ha ... Leggi su kontrokultura

Aurora Ramazzotti replica a Selvaggia Lucarelli: "Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io" e la gioralista le risponde sui social. Aurora Ramazzotti è stata tirata in causa da ...

Aurora Ramazzotti interviene sul caso della figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi in copertina su 'Gente'. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, oggi 23enne, racconta in una stori ...

