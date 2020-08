Meteo – Sbuffo dell’anticiclone da venerdì, ma si sgretolerà prima del previsto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercoledì 26 sarà una bella e gradevole giornata di sole, caratterizzata da un clima ancora non troppo caldo e soprattutto senza quella fastidiosa afa che ha caratterizzato l’atmosfera per gran parte della scorsa settimana. Nonostante un generale aumento delle temperature, non si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Le uniche note stonate saranno ad appannaggio del Nord, dove nel corso della giornata registreremo qualche nube in più, … Leggi su periodicodaily

infoitinterno : Meteo: fino a Venerdì SBUFFO dell'Anticiclone, ma si SGRETOLERA' prima del Previsto. Ecco la PREVISIONE COMPLETA - ilmeteoit : #Meteo: fino a #Venerdì #SBUFFO dell'Anticiclone, ma si #SGRETOLERA' prima del #Previsto. Ecco la #PREVISIONE… - MRosspach : Fronte in quota di ieri sera. Uno sbuffo fresco da Nord con subito sula supercella sul Bresciano. Qui in Trentino p… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Sbuffo Meteo: fino a Venerdì SBUFFO dell'Anticiclone, ma si SGRETOLERA' prima del Previsto. Ecco la PREVISIONE COMPLETA iLMeteo.it Meteo – Sbuffo dell’anticiclone da venerdì, ma si sgretolerà prima del previsto

Mercoledì 26 sarà una bella e gradevole giornata di sole, caratterizzata da un clima ancora non troppo caldo e soprattutto senza quella fastidiosa afa che ha caratterizzato l’atmosfera per gran parte ...

Meteo: fino a Venerdì SBUFFO dell'Anticiclone, ma si SGRETOLERA' prima del Previsto. Ecco la PREVISIONE COMPLETA

Fino a Venerdì, sbuffo dell'anticicloneIn queste ultime 24 ore l'alta pressione ha guadagnato nuovamente terreno sul nostro Paese dove il bel tempo è tornato protagonista e le temperature hanno inevit ...

Mercoledì 26 sarà una bella e gradevole giornata di sole, caratterizzata da un clima ancora non troppo caldo e soprattutto senza quella fastidiosa afa che ha caratterizzato l’atmosfera per gran parte ...Fino a Venerdì, sbuffo dell'anticicloneIn queste ultime 24 ore l'alta pressione ha guadagnato nuovamente terreno sul nostro Paese dove il bel tempo è tornato protagonista e le temperature hanno inevit ...