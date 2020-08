Meteo Italia: ondata di calore al via. Eppure, è fine Estate. DURATA (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il ciclone che interessa le Isole Britanniche, e che rammentiamo ha caratteristiche di eccezionalità per il periodo, sta iniziando a richiamare aria calda dal Sahara, e prenderà spazio per qualche giorno una massa d’aria rovente. La colonnina di mercurio è attesa in salita. La DURATA dell’eccesso di calura sarà attenuata entro il prossimo fine settimana dalla ROTTURA DELL’Estate 2020. Caldo eccessivo, specie per chi lavora da casa e non ha un climatizzatore. Credit foto iStock. Temperature massime estreme assolute capoluoghi di provincia Benevento, Foggia 37°C Cosenza, Olbia 36°C Sanluri, Andria, Catania, Cesena, Caserta, Trani, Ascoli Piceno, Cagliari, Forlì, Terni, Avellino 35°C Villacidro, Bari, Barletta, Frosinone, ... Leggi su meteogiornale

