Meteo Italia entro 15 giorni: l’Estate saluta con TEMPESTA autunnale (Di mercoledì 26 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Ci stiamo avvicinando sempre più a quel peggioramento che potrebbe sancire l’inevitabile decadenza dell’Estate. Le variazioni Meteo climatiche saranno incredibili, se paragonate a quanto sta avvenendo in questo mese di agosto. Variazioni che trovano ragion d’essere nella ricollocazione delle strutture di Alta e Bassa Pressione sul continente europeo. Avremo un’ampia, fredda depressione che dal nord Atlantico si sposterà sul nord Europa, mentre l’Anticiclone delle nostre latitudini – che ricordiamoci essere quello africano – sarà costretto a spostarsi. Spostamento indotto da una profonda ondulazione ciclonica che punterà dritta sull’Europa occidentale ma che nell’arco di pochi giorni ... Leggi su meteogiornale

