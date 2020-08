Meteo a rischio ALLUVIONALI lampo al Nord Italia. NUBIFRAGI per area ciclonica (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le previsioni Meteo delle piogge attese nei prossimi giorni, prospettano ingenti quantitativi soprattutto sul Nord Italia, ed in particolare nelle località della fascia pedemontana. Piogge che saranno accompagnate da temporali, quindi con valori che potrebbero assumere intensità del NUBIFRAGIo. Non sono da escludere violente grandinate, colpi di vento. L’ultimo aggiornamento indica quantità di pioggia eccezionali, anche di 300 millimetri in tre giorni su aree poste nella pedemontana della Lombardia. Vediamo circa 277 mm per Como. Si tratta di quantità di pioggia ragguardevoli che saranno da confermare. Il cambiamento si estenderà anche ad altre regioni d’Italia, ma sarà decisamente meno impegnativo. Ovunque ci sarà un ... Leggi su meteogiornale

