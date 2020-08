Messi vuole lasciare il Barcellona: ci provano anche i… Chicago Bulls! [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Leo Messi via dal Barcellona. Quella che sembrava un’operazione di fantamercato potrebbe concretizzarsi presto. La ‘Pulce’ ha fatto pervenire, a chiare lettere, la propria volontà al club che dovrà attrezzarsi per proseguire la sua storia senza il fuoriclasse argentino. Le squadre di tutto il mondo si sono mobilitate appena sentita la notizia… non solo quelle di calcio! Addirittura i Chicago Bulls, storica franchigia NBA nella quale ha militato Michael Jordan, hanno pubblicato un post Instagram che ritrae Leo Messi con la loro maglia numero 10. Un free agent davvero talentuoso. L'articolo Messi vuole lasciare il Barcellona: ci provano anche i… Chicago ... Leggi su sportfair

