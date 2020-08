Messi vuole lasciare il Barca: il contratto parla chiaro, ma la situazione Covid-19 lascia una speranza all’argentino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Leo Messi ha comunicato al Barcellona di voler lasciare il club. Dopo una stagione complicata e un’eliminazione amarissima e pesantissima dalla Champions League, col Bayern che ha battuto il Barca 8-2, l’attaccante argentino ha comunicato alla società la sua volontà di voler lasciare la squadra. Pool/Getty ImagesIl club blaugrana non sembra intenzionato a voler lasciare andare Messi ed intende lottare legalmente per tenersi stretto il calciatore argentino che però, dal canto suo, sembra aver studiato bene il suo contratto e potrà aggrapparsi ad un’ultima speranza. L’argentino, alla firma del contratto nel 2017, ha voluto far ... Leggi su sportfair

