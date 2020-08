Messi vuole lasciare il Barca, arriva l’attacco dell’ex presidente: “che porti 700 milioni” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Da ieri sera non si fa altro che parlare della richiesta di Leo Messi di lasciare il Barcellona: l’attaccante argentino ha comunicato al club di voler lasciare la squadra, creando scalpore. E’ intervenuto a riguardo l’ex presidente Gaspart che ha duramente attaccato Mesi: “se vuole andare in un’altra squadra, porti al Barcellona 700 milioni, non uno meno. Preferisco che vada via a zero il prossimo anno e non per meno di 700 milioni quest’anno. Qui comanda il club, non i giocatori“.L'articolo Messi vuole lasciare il Barca, arriva l’attacco dell’ex presidente: “che porti 700 milioni” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

