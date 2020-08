Messi, Tyc Sports: “Lunedì si presenterà agli allenamenti, ecco perché” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel bel mezzo di una imminente battaglia legale, Lionel Messi non vuole fare passi falsi ed è per questo – riporta Tyc Sports – che lunedì si presenterà a Barcellona per gli allenamenti e la presentazione di Ronald Koeman alla squadra. Secondo il media argentino, che per primo ha rilanciato la notizia dell’intenzione della ‘pulce’ di lasciare il club blaugrana a parametro zero, Messi adempirà a tutti i suoi obblighi fino a quando non potrà risolvere la sua situazione con il club. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Messi Tyc Tyc Sport: "Messi al Barcellona: voglio andare via gratis" Sky Tg24 Messi vuole andare via. E non fa sognare soltanto i nerazzurri

Mancava la giocata del diretto interessato, non a caso il fuoriclasse fa sempre la differenza. Dopo malumori e tante voci, Leo Messi sembra essersi riappropriato del suo futuro e ha deciso di farlo co ...

Messi, Inter indietro: ecco tutti gli indizi che portano al Manchester City

Sarebbero già in corso trattative per il passaggio di Lionel Messi al Manchester City. Stando a quanto riporta RAC1 e TyC Sports, il padre del campione argentino avrebbe avuto un colloquio con il City ...

