Messi: terremoto al Barca, mozione censura per Bartomeu (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - All'indomani della clamorosa decisione di Leo Messi di chiedere via fax al Barcellona la rescissione anticipata del contratto a costo zero, e mentre tutti sono in attesa che il ... Leggi su corrieredellosport

