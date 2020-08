Messi sul mercato, il web si scatena: la Pulce cambia maglia, dalla Fiorentina al…. San Rocco [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) La bomba che ha sconvolto il mercato. L’attaccante Leo Messi ha deciso di lasciare il Barcellona, l’argentino ha fatto la sua scelta dopo una stagione deludente dal punto di vista dei risultati e dei rapporti con la dirigenza. I blaugrana proveranno a convincere la Pulce in ogni modo a rimanere in Spagna, ma non sembrano esserci grossi margini. Come al solito il web si è scatenato, non sono mancate le reazioni. I tifosi volano con la fantasia e immaginano l’argentino con la maglia della propria squadra. Tantissimi FOTOmontaggi su Instagram, da quelli più probabili come Manchester City, Psg e Inter, quelli quasi impossibili come la Fiorentina, fino a quelli bizzarri come il San Rocco. Sfoglia la ... Leggi su calcioweb.eu

