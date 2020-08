Messi, spunta anche la Juventus: ha un alleato speciale… (Di mercoledì 26 agosto 2020) Manchester City, Inter, Psg e Manchester United, ma anche... la Juventus. Sarebbe questa la novità sul futuro di Lionel Messi. Oltre alle due inglesi, i nerazzurri e i parigini, anche la Vecchia Signora potrebbe rientrare in corsa per la Pulce che dirà addio al Barcellona.Messi: spunta la Juventuscaption id="attachment 735619" align="alignnone" width="486" foto Twitter/captionSecondo quanto afferma il Corriere della Sera la Juventus potrebbe inserirsi nella lotta per Lionel Messi. Il motivo che renderebbe l'indiscrezione credibile è lo sponsor Adidas, lo stesso che ha proprio La Pulce come suo principale testimonial.Nonostante l'investimento sarebbe importante, e per il momento, si ... Leggi su itasportpress

