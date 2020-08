Messi scarica il Barcellona: «Voglio andarmene subito» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona. Secondo quanto riporta da TycSport, il campione argentino ha comunicato -via fax- al Barcellona che vuole lasciare il club già nel corso di questa sessione di mercato. L’attaccante ha passato 20 anni nel club catalano. «Il come della partenza di Messi apre una grande domanda -scrive Tyc Sports-. L’attuale contratto è stato firmato nel 2017 e prevede una clausola di opzione di uscita unilaterale prima dell’inizio della stagione 2020/21. Quello che ha comunicato pochi istanti fa, quindi, è che la sua intenzione è di farne uso, ma la sua partenza avrà sicuramente una trattativa difficile». Secondo quanto riporta sempre la stampa spagnola, Messi sarebbe intenzionato a non presentarsi all’inzio ... Leggi su newscronaca.myblog

Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona. Secondo quanto riporta da TycSport, il campione argentino ha comunicato -via fax- al Barcellona che vuole lasciare il club già nel corso di questa sessione d ...

