Messi, lunedì il padre Jorge incontrerà il Manchester City (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la grande notizia dell'addio di Messi al Barcellona iniziano a rincorrersi possibilità e nuove soluzioni per quanto riguarda il futuro della Pulce. Secondo quanto raccolto da Tmw, lunedì sarà il giorno utile per un primo approccio tra il padre di Lionel Messi, Jorge, ed il Manchester City di Guardiola che sarebbe tentatissimo dall'idea di tornare ad allenare il fuoriclasse argentino. Sono tantissime le squadra pronte a bussare alla porta del fantasista, le ultime idee sembrano essere Manchester United e Psg, oltre al già noto interesse dell'Inter di Zhang.caption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/caption Messi, lunedì il padre ... Leggi su itasportpress

sportface2016 : #TycSports: '#Messi lunedì si presenterà agli allenamenti con il #Barcellona' - ItaSportPress : Messi, lunedì il padre Jorge incontrerà il Manchester City - - LucaParry85 : messi si presenterà lunedì per inizio degli allenamenti dovrà pur svuotare gli armadietti e salutare tutti - marcoconterio : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Caos Messi, lunedì il padre Jorge a Manchester per incontrare il City. Tanti club su di lui - hbk_89 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Caos Messi, lunedì il padre Jorge a Manchester per incontrare il City. Tanti club su di lui -

Ultime Notizie dalla rete : Messi lunedì Busto Arsizio: «Mi sa dire...» e addio Rolex La Prealpina