Messi lascia il Barcellona, Marc Marquez e l’esilarante annuncio sui social: “trovato il mio sostituto” [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ arrivata ieri sera la clamorosa notizia che in tanti aspettavano: Leo Messi ha comunicato al Barcellona la sua volontà di voler lasciare il club. Sul web, dunque, le reazioni di calciatori, tifosi e altri sportivi appassionati. Non è mancato il commento di Marc Marquez: il campione del mondo in carica di MotoGp, alle prese col recupero dal brutto infortunio procuratosi diverse settimane fa, ha fatto un esilarante annuncio legato proprio al calciatore argentino sui social. “Il team Repsol Honda ha trovato un buon sostituto mentre recupero dalla lesione. Tratta bene la mia Hondita #D10S“, ha scritto Marquez nelle sue storie Instagram postando un divertentissimo FOTOmontaggio. L'articolo ... Leggi su sportfair

