Messi, il Manchester City trolla i tifosi: annuncio alle 14 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messi conferma di voler lasciare il Barcellona e il Manchester City è tra le poche squadre in lizza per la Pulce. Intanto il club inglese “trolla” tutti con un annuncio previsto per oggi. Messi-Manchester City, sì, no, forse. Di ieri la clamorosa notizia che sconvolge il calciomercato di questo pazzo 2020: la Pulce vuole lasciare il Barcellona e ha già comunicato la sua volontà al club blaugrana tramite un fax. L’argentino vuole avvalersi di una clausola, prevista nel suo contratto, che gli permette di liberarsi a zero al termine di ogni stagione. Un termine che sarebbe scaduto lo scorso 10 giugno, ma che i legali di Messi pensano di poter posticipare dato il dilatarsi della stagione. ... Leggi su bloglive

tnLaViola : Liam Gallagher le pidió a Messi que se pase al Manchester City - laaficion : Liam Gallagher 'confirma' que Lionel Messi va al Manchester City - PabloFMarino : Aguero + Pep= Manchester City. Neymar + Paris + Mbbape= PSG. Milan + Tema fiscal favorable= Inter. Turin + Crist… - s_livai : inch’Allah messi il va a manchester city - infoitsport : Messi lascia Barcellona, il follow al Manchester City fa molto rumore - Sportmediaset -