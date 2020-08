"Messi ha telefonato a Guardiola la scorsa settimana" (Di mercoledì 26 agosto 2020) BARCELLONA, Spagna, - Da quando è stata diffusa la clamorosa decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona , il Manchester City è apparso sin da subito come una delle principali opzioni future per ... Leggi su corrieredellosport

L'umiliazione in Champions League, l'esonero di Setien, l'arrivo di Koeman con relativa epurazione di parte della squadra e ora la notizia dell'addio di Leo Messi. Nel giro di pochi giorni, i tifosi d ...BARCELLONA (Spagna) - Da quando è stata diffusa la clamorosa decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona, il Manchester City è apparso sin da subito come una delle principali opzioni future per l ...