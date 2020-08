"Messi ha chiamato Neymar per portarlo al Manchester City" (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA - Lionel Messi avrebbe voluto un anno fa il ritorno di Neymar al Barcellona e ora starebbe provando a convincere l'amico a tornare a giocare insieme, ma con la maglia del Manchester City . ... Leggi su corrieredellosport

infoitsport : Blog: Milan, un miracolo chiamato Messi - sportli26181512 : 'Messi ha chiamato Neymar per portarlo al Manchester City': Secondo Espn Brasil il campione argentino, in rotta con… - luca_serpericci : RT @jrbasket2015: #PacoAguilar Anche l’#Inter ha chiamato la #Fifa per avere informazioni sulla clausola e sapere se #Messi può liberarsi a… - LuigiCorcione4 : RT @jrbasket2015: #PacoAguilar Anche l’#Inter ha chiamato la #Fifa per avere informazioni sulla clausola e sapere se #Messi può liberarsi a… - matteo_inter2 : RT @jrbasket2015: #PacoAguilar Anche l’#Inter ha chiamato la #Fifa per avere informazioni sulla clausola e sapere se #Messi può liberarsi a… -