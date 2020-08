Messi Barcellona, tifosi invadono il Camp Nou. Interviene la polizia – VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL Camp NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020 Messi Barcellona: i tifosi irrompono al Camp Nou per protestare contro il presidente Bartomeu. Le immagini – VIDEO I tifosi del Barcellona hanno fatto irruzione al Camp Nou per protestare contro il presidente Josep Maria Bartomeu, considerato responsabile del possibile addio di Lionel Messi. Come mostrato dalle immagini girate dai media ... Leggi su calcionews24

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL Camp NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d'Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020 Messi Barcellona: i tifosi irrompono al Camp Nou per protestare contro il presidente Bartomeu. Le immagini – VIDEO I tifosi del Barcellona hanno fatto irruzione al Camp Nou per protestare contro il presidente Josep Maria Bartomeu, considerato responsabile del possibile addio di Lionel Messi.

Ultime Notizie dalla rete : Messi Barcellona Messi via dal Barcellona. Marca: "PSG out, Inter e Manchester City in corsa. L'affinità con Guardiola..."

Il fenomeno argentino sembra in procinto di lasciare il club catalano. Bisognerà capire quale sarà la sua prossima destinazione per quanto riguarda la prossima stagione. Il PSG non è in corsa per Lion ...

