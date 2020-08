Messi al Manchester City? L’indizio social di Aguero: scompare il 10 dal nickname Instagram (Di mercoledì 26 agosto 2020) Leo Messi ha informato il Barcellona della sua volontà di lasciare il club facendo drizzare le antenne ai club di tutto il mondo. Ragionandoci su però, sono davvero poche le squadre che possono permettersi lo stipendio della ‘Pulce’. Fra di esse c’è il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a tutto per poter allenare di nuovo il fuoriclasse argentino. E chissà che Messi non scelga proprio la squadra di Manchester: un indizio arriva da Sergio Aguero. Il connazionale di Messi ha infatti cambiato il proprio nickname Instagram da ’10Aguerosergiokun’ a ‘kunAguero’. La maglia numero 10 resta libera per Messi?L'articolo ... Leggi su sportfair

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - tnLaViola : Liam Gallagher le pidió a Messi que se pase al Manchester City - tancredipalmeri : A oggi, 15.35 del 26 agosto 2020, è più probabile che il prossimo anno Messi giochi con il Manchester City che con… - Simonemercuri0 : RT @federicocasotti: Quindi, in poco più di un mese il Manchester City passerebbe da dover scontare due anni di squalifica in Champions Lea… - GuillaumeCJ92 : RT @MCIFrance: Lionel Messi se rapproche de Manchester City. [@BlazquezFont] -