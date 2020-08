Mercedes, Wolff: “Spa, pista iconica. Alzeremo l’asticella come in Spagna” (Di mercoledì 26 agosto 2020) È sempre più imminente l’impegno del GP del Belgio di Formula 1, in programma questo weekend. Settima prova di un mondiale 2020 che la Mercedes sta dominando, sia nella classifica piloti, sia nei team. Una pista, quella di Spa, sulla quale però la Stella non vince dal 2017: “Sembra che ci siano affari in sospeso qui in Belgio per noi – ha dichiarato il team principal Toto Wolff – È una pista iconica e una delle preferite dai tifosi, ma trovare il giusto assetto può essere difficile perché da un lato cerchi la minor resistenza possibile sui lunghi rettilinei, ma dall’altro serve un certo livello di carico aerodinamico per essere veloci nelle curve. Noi abbiamo davvero visto la mentalità della nostra squadra in Spagna: ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Mercedes, #Wolff: 'La reazione di Barcellona, dopo le difficoltà di #Silverstone sono il segno della nostra mental… - P300it : F1 | GP Belgio 2020, anteprima Mercedes: parla Toto Wolff - Teo_Gaud : @DeDonatisMattia @Darkray1002 @GiulyDuchessa Non è mercedes, ma il suo manager è comunque toto wolff - IvanRuggy : Renault bla bla bla e pochi fatti, ritirata la protesta contro RacingPoint. (Wolff avrà promesso uno sconto x Ocon?… - diegocatalano77 : #Messi in Mercedes, #Hamilton in Racing Point con Wolff e #Vettel nuovo trequartista del #Barcellona. Il cerchio è… -