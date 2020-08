Mercato Juventus, tentativo per Cavani: la risposta dell’attaccante (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercato Juventus – La dirigenza coordinata da Andrea Agnelli ha fatto un tentativo per portare a Torino Edinson Cavani. L’attaccante, ormai svincolatosi dal Psg, ha rifiutato il trasferimento al Benfica pochi giorni fa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il d.s Fabio Paratici avrebbe fatto un tentativo per regalare ad Andrea Pirlo un profilo esperto e soprattutto congeniale al suo modulo di gioco, in attesa di ricevere informazioni su Edin Dkezo. Mercato Juventus: sondato anche Cavani L’attaccante uruguaiano ha però rifiutato il trasferimento alla Continassa per il legame che ancora ha con il Napoli, sua ex squadra. La sua famiglia, infatti, ancora vive in Campania e non ha ritenuto rispettoso firmare per i bianconeri. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : ??'#Dybala non è sul mercato' ???#Juve, la conferenza di #Pirlo LIVE - romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - pisto_gol : Budget mercato Juventus: tra debiti in crescita e rosa da svecchiare| Interessante, da leggere - 80yeye80 : RT @Kataklinsmann: La stampa italiana deve aggiungere la frase “ma attenzione alla Juventus” al termine di ogni articolo su vere o presunte… - DanGBenedini : RT @Kataklinsmann: La stampa italiana deve aggiungere la frase “ma attenzione alla Juventus” al termine di ogni articolo su vere o presunte… -