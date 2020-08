Mercato Juventus, Khedira potrebbe rimanere in Serie A: la nuova squadra (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercato Juventus – Oltre al cartellino di Gonzalo Higuain, la dirigenza bianconera vorrebbe liberarsi anche di quello di Sami Khedira. Il tedesco è fuori dal progetto ma ancora non ha aperto ad una rescissione consensuale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il d.s Fabio Paratici lo avrebbe offerto alla Roma nell’operazione che dovrebbe portare Edin Dzeko alla Continassa. Mercato Juventus: Khedira per arrivare a Dzeko Il costo del bosniaco sia aggira sui 15-20 milioni di Euro e la società capitolina avrebbe intenzione di incassare l’intera cifra senza contropartite tecniche. Leggi anche:McKennie Juventus, colpo a sorpresa: un jolly al servizio di Pirlo Delle valutazioni ci saranno perché l’ex Real ... Leggi su juvedipendenza

