Melania Trump parla alle casalinghe | «Votate Donald | vi aiuterà»

«Non badate ai titoli dei media o agli attacchi degli avversari, mio marito combatterà sempre per voi». Nessun attacco ai democratici, nessun affondo nei confronti dell'avversario. Melania Trump fa il poliziotto buono nel gioco della convention repubblicana che ha visto molti attacchi alla parte opposta e che non ha risparmiato colpi. Un po' come la moglie di Biden da parte democratica, anche se con modi diversi. Se Jill Biden ha scelto una scuola per il suo discorso, la First Lady è rimasta a casa, alla Casa Bianca, ma l'idea di voler portare familiarità, nelle parole, è la stessa.

