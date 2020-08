Melania Trump: «Gli Stati Uniti hanno bisogno di Donald, rappresenta il meglio del nostro Paese» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gli Stati Uniti hanno «più che mai bisogno» di Donald Trump. È un «presidente che non smetterà mai di battersi per voi e le vostre famiglie». rappresenta «il meglio per il nostro Paese», che «non ha segreti» e che vuole solo «prosperità e successo» per l’America. Parola di Melania Trump. Nel suo discorso alla convention repubblicana ha detto di «non voler usare questo tempo prezioso per attaccare» i rivali . Questo «perché, come abbiamo visto la scorsa settimana, questo tipo di discorso serve solo a dividere ancor di più il Paese». Una ... Leggi su secoloditalia

