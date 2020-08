Melania Trump criticata per il nuovo giardino della Casa Bianca (Di mercoledì 26 agosto 2020) Melania Trump ha inaugurato il nuovo giardino della Casa Bianca, ma il suo stile non è piaciuto agli americani che non sono stati avari con le critiche. La First Lady ha rinnovato lo storico Rose Garden adiacente allo studio ovale, roseto creato nel 1913 dalla first lady Ellen Louise Axson Wilson e ridisegnato successivamente da Jackie Kennedy. E proprio a Jackie aveva detto di volersi ispirare ma, a quanto sembra, il risultato ha tradito le aspettative. Sui social i commenti dilagano con l’hasthag #Melaniaruinseverything, Melania rovina tutto. «Sembra un carcere della Nord Corea», «Ha l’estetetica di un mausoleo», «Soviet-style», sono alcune delle critiche che circolano in rete. Leggi su vanityfair

