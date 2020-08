Melania Trump: «Ci meritiamo totale onestà dal nostro presidente» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il discorso della first lady Melania Trump, una rara ricorrenza, era uno dei più attesi della convention repubblicana di quest’anno. Secondo la sua portavoce, ogni singola parola dell’intervento di Melania sarabbe stata scritta e pensata da lei, senza l’aiuto di professionisti. Melania ha elogiato l’«onestà» e l’«autenticità» del marito e presidente Donald Trump, dicendo che gli americani hanno bisogno della sua leadership ora più che mai. L’autenticità dei discorsi della first lady è particolarmente importante nel suo caso, visto il clamoroso caso di plagiarismo del 2016, in cui il suo intervento era praticamente identico ad un precedente discorso di Michelle Obama. Quest’anno, ... Leggi su giornalettismo

