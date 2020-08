Medal of Honor: Above and Beyond di Respawn Entertainment ha una finestra di lancio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tra i tanti grandi giochi che saranno presentati alla Gamescom Opening Night Live, ci sarà anche Medal of Honor: Above and Beyond di Respawn. L'esclusiva di Oculus Rift è stata rivelata a settembre 2019 e da allora sono stati condivisi pochissimi aggiornamenti. Tuttavia, non solo il titolo uscirà durante le festività natalizie, ma il suo trailer della storia sarà presentato in anteprima domani, giovedi 27 agosto.Secondo Geoff Keighley, il gioco sembra "davvero buono" e ha elogiato sia Respawn che il boss dello studio Vince Zampella. La storia ci riporta al periodo della Seconda Guerra Mondiale e vede il giocatore vestire i panni di un agente dell'Ufficio dei servizi strategici (OSS) che deve infiltrarsi nel regime nazista per smantellarlo dall'interno. ... Leggi su eurogamer

