McLaren, fibra di carbonio ultraleggera per l’architettura costruttiva delle nuove ibride (Di mercoledì 26 agosto 2020) A prima vista sembrerebbe un semplice monolite fatto di carbonio. In realtà si tratta di una nuova architettura costruttiva, flessibile e ultraleggera, studiata per le future supercar della McLaren dotate di tecnologia di propulsione ibrida. Un capolavoro di ingegneria interamente sviluppata e prodotta presso il McLaren Composites Technology Centre (costato 55 milioni di euro), situato nella regione dello Sheffield nel Regno Unito. La prima supercar ibrida di McLaren che beneficerà di questa avanzata architettura sarà presentata nel 2021. “Questa innovativa architettura è in tutti sensi rivoluzionaria quanto il telaio MonoCell che introducemmo con la prima vettura che la società presentò, la 12 C, quando ci lanciammo nella produzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Era lo scorso febbraio quando i primi muletti di McLaren ibrida venivano avvistati su strada. Una 570S allora per testare il powertrain elettrificato. Adesso, a Woking, rivelano quello che sarà il tel ...

McLaren ha presentato il nuovo telaio ultraleggero in fibra di carbonio dedicato alle supercar ibride del futuro prossimo. Il primo modello realizzato su questa piattaforma arriverà sul mercato nel 20 ...

Era lo scorso febbraio quando i primi muletti di McLaren ibrida venivano avvistati su strada. Una 570S allora per testare il powertrain elettrificato. Adesso, a Woking, rivelano quello che sarà il tel ...

McLaren ha presentato il nuovo telaio ultraleggero in fibra di carbonio dedicato alle supercar ibride del futuro prossimo. Il primo modello realizzato su questa piattaforma arriverà sul mercato nel 20 ...