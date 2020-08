Marvel’s Avengers: Il terzo War Table si terrà a Settembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Oggi SQUARE ENIX ha annunciato che il prossimo WAR Table di Marvel’s Avengers debutterà il 1° Settembre alle 19:00. La presentazione includerà numerose rivelazioni mondiali, come, ad esempio, un’occhiata più nel dettaglio alla prima stagione narrativa post-lancio per l’Iniziativa Avengers e la rivelazione di un ulteriore eroe giocabile post-lancio.Il WAR Table di Marvel’s Avengers offrirà nuovi trailer e informazioni sull’imminente gioco con i vostri supereroi preferiti. I precedenti WAR Table hanno presentato grosse rivelazioni, tra cui dettagli sul principale nemico, MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing) e la presentazione di Clint Barton, aka Hawkeye, primo eroe aggiunto al gioco post-lancio. ... Leggi su gamerbrain

SerialGamerITA : Marvel’s Avengers: il prossimo War Table verrà trasmesso la prossima settimana - Nerdmovieprod : Il terzo War Table di Marvel’s Avengers debutterà il 1° Settembre #Marvel'sAvengers #SquareEnix #WarTable - TWGEEKIT : Marvel’s Avengers: il prossimo WAR TABLE debutterà il 1° settembre - GamingToday4 : Marvel’s Avengers avrà una gigantesca patch di lancio - Nextplayer_it : Marvel's Avengers: dimensioni della patch di lancio e requisiti di connessione -