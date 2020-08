Marketplace: cosa sono, quali i vantaggi e quali gli aspetti di rilievo legale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Oggigiorno i Marketplace sono una realtà sempre più diffusa e sempre più sono i privati che se ne servono per effettuare i propri acquisti. Tra essi, indubbiamente il più conosciuto a livello mondiale è Amazon, ovvero una società con un fatturato annuo di miliardi e miliardi di dollari. Altri altrettanto noti sono, ad esempio, eBay e Airbnb. Qui di seguito vogliamo però capire cosa si intende, da un punto di vista giuridico, per Marketplace, quali sono i lati positivi di esso e quali le responsabilità del singolo e del gestore della piattaforma. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su come funziona il pagamento a rate ... Leggi su termometropolitico

bd_marketplace : Turismo Rurale @RuralAcademy FIRENZE DI NOTTE con Elia Renzi Cena in una tipica trattoria toscana, visita a Firenz… - marcoscialdone : RT @quinta: California: La Corte d'appello dice che Amazon è responsabile (liable) per cosa venduta dai suoi merchant Se questa decisione… - marcogesumundo : RT @quinta: California: La Corte d'appello dice che Amazon è responsabile (liable) per cosa venduta dai suoi merchant Se questa decisione… - andtrap : RT @quinta: California: La Corte d'appello dice che Amazon è responsabile (liable) per cosa venduta dai suoi merchant Se questa decisione… - Marco_Freccero : RT @quinta: California: La Corte d'appello dice che Amazon è responsabile (liable) per cosa venduta dai suoi merchant Se questa decisione… -

Ultime Notizie dalla rete : Marketplace cosa Marketplace: cosa sono, quali i vantaggi e quali gli aspetti di rilievo legale Termometro Politico Fortnite contro Apple per la tassa di App Store: cosa succede adesso?

Questo è solo l'inizio: non c'è solo Apple nell'occhio del ciclone, visto che Congresso e Unione Europea sono entrambe interessate alla concorrenza nel settore della tecnologia. E sullo sfondo c'è anc ...

Questo è solo l'inizio: non c'è solo Apple nell'occhio del ciclone, visto che Congresso e Unione Europea sono entrambe interessate alla concorrenza nel settore della tecnologia. E sullo sfondo c'è anc ...