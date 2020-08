Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma con Charley Vezza? (Di mercoledì 26 agosto 2020) ritorno di fiamma per Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti? È l'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. Ma il riferimento non sarebbe al cantante, bensì a Charley Vezza, l'imprenditore con il quale la modella aveva vissuto una storia d'amore a partire dall'estate del 2019, proprio dopo la fine del matrimonio con l'autore di Più bella cosa. La relazione era poi tramontata poco prima dell'inizio del lockdown e lei era stata avvistata dal settimanale Oggi in compagnia di una nuova fiamma, un modello, tale Paul Ferrari, conosciuto durante uno shooting fotografico. 26 agosto 2020 17:15. Leggi su blogo

