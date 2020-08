Marco Van Basten: gli dei dello sport (Di mercoledì 26 agosto 2020) Marco VAN Basten (OLANDA, 1964) CALCIO Van Basten è stato un centravanti di tecnica eccezionale e, nonostante la statura elevata, considerevole eleganza e rapidità nei movimenti, coniugando la grazia del trequartista con il pragmatismo del vero goleador. L'asso olandese era in possesso di un tiro potente e preciso sia in corsa sia da fermo, concreto anche nel gioco aereo e nelle acrobazie, mostrando un insieme di peculiarità per le quali è ritenuto uno tra i più forti e completi (...) - sport Leggi su feedproxy.google

maxcromax76 : @marco_rogerio_ Seguo Dzeko dai tempi del Wolfsburg prima di interesse Juve é ti assicuro che é il miglior centrava… - Milestemplaris : @Marco__Biondi Ma il punto è che chi mette i soldi per sponsorizzare l'Inter (o qualsiasi altra squadra) con Messi… - blogaccioBlog : @NicolaPorro @marco_gervasoni ..per essere perdonati e ricevere la remissione dei peccati, il Catechismo ante Bergo… - ChrisElMuss : A tutti i tifosi rossoneri preoccupati per la frase di #Maldini :'Non ci saranno colpi costosi ma occasioni' ricord… - Scarlet_Agnes : @lunatica10912 'cosa vuoi fare da grande?' - giocare nel Milan con Marco Van Basten 'ma non puoi, sei una femmina!'… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Van Una maledetta giacca di renna. Quando Marco Van Basten divenne assenza Il Foglio Calciatori e soldi, un rapporto difficile

Guadagnare molto non vuol dire automaticamente godersi il denaro in pace: i casi di Conte, Cruyff, Maradona, Van Basten e tanti altri La notizia di qualche giorno fa, secondo cui l’allenatore dell’Int ...

