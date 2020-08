Maradona pronto ad allenare in Spagna: l’Elche sogna El Pibe de Oro in panchina (Di mercoledì 26 agosto 2020) Diego Armando Maradona in Liga. L'ex Pibe de Oro sarebbe il primo nome per l'Elche che ha appena detto addio all'ex mister José Rojo Martin. Secondo quanto si apprende, il tutto dipenderà dalla volontà del patron del club di fare sul serio per l'ex numero 10.Maradona all'Elchecaption id="attachment 865121" align="alignnone" width="594" Maradona (Getty Images)/captionL'attuale allenatore del Gimnasia La Plata Diego Armando Maradona potrebbe presto cambiare Paese e trovarsi ad allenare in Spagna. Stando a quanto riporta Fichajes, l'Elche sarebbe interessata all'ex Pibe de Oro per prendere il posto dell'ex tecnico Martin che, a sorpresa, sarebbe stato fatto fuori in queste ore nonostante abbia fatto grandi cose nel club riportandolo, ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Maradona pronto ad allenare in Spagna: l'Elche sogna El Pibe de Oro in panchina - -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona pronto Maradona pronto ad allenare in Spagna: l’Elche sogna El Pibe de Oro in panchina ItaSportPress Emilio Campassi, il maestro ingannato da "Maradona è megli’e Pelè"

«Ma chi è questo Maradona? Non è Pelè il giocatore più forte del mondo?…» Comincia così, con una strofa stonata, con una frase fuori posto, con una domanda sacrilega, la storia dell’inno di Mameli del ...

Napoli, sfuma l'idea Vertonghen: il belga pronto a dire sì al Benfica

Il nome di Jan Vertonghen era stato a lungo accostato anche al Napoli - che necessita di innovare il suo pacchetto difensivo - ma sembra difficile prevedere un futuro in azzurro per l'ormai ex Spurs.

«Ma chi è questo Maradona? Non è Pelè il giocatore più forte del mondo?…» Comincia così, con una strofa stonata, con una frase fuori posto, con una domanda sacrilega, la storia dell’inno di Mameli del ...Il nome di Jan Vertonghen era stato a lungo accostato anche al Napoli - che necessita di innovare il suo pacchetto difensivo - ma sembra difficile prevedere un futuro in azzurro per l'ormai ex Spurs.