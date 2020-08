Mara Venier, un risveglio particolare: la “Zia” come non l’hai mai vista (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo articolo Mara Venier, un risveglio particolare: la “Zia” come non l’hai mai vista . Mara Venier ha svelato a tutti il suo “risveglio” in compagnia di una persona per lei davvero molto speciale: si tratta infatti dell’amato nipote, il video. Mara Venier come sappiamo, al di fuori del suo lavoro in tv nel salotto della domenica di Domenica In, è una donna molto attiva, sempre in movimento, soprattutto dopo … Leggi su youmovies

infoitcultura : Barbara D’Urso pronta a sfidare Mara Venier - erikapretti21 : RT @___coldplayer: La zia Mara Venier e la zia Mara Maionchi a cena insieme a bere vino bianco con ghiaccio VORREI TROPPO FARE SERATA CON L… - ladyinviolet__ : RT @___coldplayer: La zia Mara Venier e la zia Mara Maionchi a cena insieme a bere vino bianco con ghiaccio VORREI TROPPO FARE SERATA CON L… - ___coldplayer : La zia Mara Venier e la zia Mara Maionchi a cena insieme a bere vino bianco con ghiaccio VORREI TROPPO FARE SERATA CON LORO ?? - davided81 : Come vorrei essere a cena seduto in mezzo a Mara Venier e Mara Maionchi e un buon bicchiere di bianco ghiacciato -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier, nonna dinamica: risveglio scatenato a suon di musica e... CheNews.it Ad Amadeus il ‘Premio Ravera’ realizzato da Michele Affidato

“Amadeus, da sempre vicino alla musica, è il conduttore televisivo che ha saputo portare con se la grande tradizione del varietà italiano, restando sempre attento ai cambiamenti e alle innovazioni, co ...

Programmi Rai autunno 2020, quando iniziano? Da “Che tempo che fa” a “Domenica In”

Programmi Rai autunno 2020: la grande macchina della tv è pronta a riaccendersi nonostante la pandemia da Covid-19 continui a destare preoccupazione in Italia e nel resto del mondo. Dopo un’estate di ...

“Amadeus, da sempre vicino alla musica, è il conduttore televisivo che ha saputo portare con se la grande tradizione del varietà italiano, restando sempre attento ai cambiamenti e alle innovazioni, co ...Programmi Rai autunno 2020: la grande macchina della tv è pronta a riaccendersi nonostante la pandemia da Covid-19 continui a destare preoccupazione in Italia e nel resto del mondo. Dopo un’estate di ...