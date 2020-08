Mantova: lavoratori in nero e senza protezioni, multa di 60mila euro ad azienda agricola (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - lavoratori pagati in nero, sprovvisti di mascherine e mandati nei campi senza rispettare le norme Covid. A Dosolo, in provincia di Mantova, un imprenditore è stato denunciato dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova e dai militari della Compagnia di Viadana. E' il titolare 63enne di un'azienda che ha un campo coltivato nella frazione di Villastrada: ieri i carabinieri hanno identificato complessivamente 15 lavoratori, di cui 13 in nero (regolari sul territorio nazionale), e due invece sprovvisti di qualsiasi titolo di soggiorno per essere avviati all'attività lavorativa e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Per tutti i lavoratori non erano state ... Leggi su liberoquotidiano

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Lavoratori pagati in nero, sprovvisti di mascherine e mandati nei campi senza rispettare le norme Covid. A Dosolo, in provincia di Mantova, un imprenditore è stato denunc ...

Lavoratori in nero e nessun rispetto delle norme anti-covid: denunciato imprenditore agricolo nel Mantovano

Nel campo coltivato a Villastrada, frazione del Comune mantovano di Dosoio, i carabinieri hanno trovato 15 persone al lavoro: 13 erano cittadini stranieri regolari sul territorio ma senza contratto, g ...

