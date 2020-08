Mangiare meno? Se si ha fame il cervello percepisce l’illusione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si può usare un piatto più piccolo ma pieno di cibo per Mangiare meno? E' un trucco che non funziona quando le persone hanno fame, il proprio cervello lo si beffa difficilmente. Di questo ne sono convinti i ricercatori della Università Ben Gurion del Negev: in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica 'Appetite' hanno smascherato questo trucco dietetico basato sull'illusione di Delboeuf.Il filosofo e matematico belga Joseph Remi Leopold Delboeuf a metà Ottocento scoprì un'illusione ottica che dimostra come a parità di dimensioni due cerchi possono sembrare più grandi o più piccoli se sono circondati o meno da un altro cerchio. In sostanza, il cerchio (in questo caso il cibo), sembra o no più grande se messo in un piatto piccolo? Un ... Leggi su ilfogliettone

Renata97566849 : @kat_prima Semplicemente mangiare meno e di tutto... - dreamombra : @EveBazinga @Alex_Erre84 Stessa cosa mia! Preferisco la bianca alla rossa, al taglio posso variare e un pezzettino… - luporav : #upas Ma solo io ho l'impressione che le puntate durano sempre di meno ? Poi con la pubblicità ... 'E il bambino co… - Enrico72310082 : @MCapparetti @matteosalvinimi Io non sono una necessità, ma una persona che chiede la diminuzione dell'Iva sul mang… - GaetanoN86 : Più #Mastella e meno pecore. Finalmente uno che fa rispettare la legge, perché la legge e uguale per tutti, non sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Mangiare meno Come mangiare meno: 10 trucchi per ingannare la mente (e la fame) alfemminile.com Diabete, quale pane è meglio mangiare per evitare i picchi di glicemia

Quando si ha il diabete, tenere sotto controllo la propria alimentazione è essenziale. In particolare, è molto importante fare attenzione all’assunzione di carboidrati. Il livello glicemico, infatti, ...

La dieta Okinawa per dimagrire

La dieta Okinawa o di OKINAWA prende il nome dall’omonimo arcipelago di isole giapponesi. Divenuta famosa in tutto il mondo, si ispira all'alimentazione dei suoi abitanti che sono noti per la loro lon ...

Quando si ha il diabete, tenere sotto controllo la propria alimentazione è essenziale. In particolare, è molto importante fare attenzione all’assunzione di carboidrati. Il livello glicemico, infatti, ...La dieta Okinawa o di OKINAWA prende il nome dall’omonimo arcipelago di isole giapponesi. Divenuta famosa in tutto il mondo, si ispira all'alimentazione dei suoi abitanti che sono noti per la loro lon ...