Manchester City: “Alle ore 14:00 l’annuncio del nuovo acquisto”. Ma si tratta di Esports (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Alle ore 14:00 l’annuncio del nuovo acquisto, state connessi ragazzi”. Questa la descrizione dell’ultimo post del Manchester City su Twitter che per qualche secondo ha probabilmente messo in estasi i propri tifosi. Purtroppo per i fan dei Citizens non si tratta di Lionel Messi, seppur la squadra di Guardiola sembra essere in pole position in caso di addio dell’argentino al Barcellona. L’annuncio infatti ci sarà, ma riguarda il mondo degli Esports, dunque dei videogames e non del calcio reale. Di seguito i due post condivisi dal City. Stay tuned folks… 👀 https://t.co/Y3GIb80lRw — Manchester City (@ManCity) August 26, 2020 Leggi su sportface

