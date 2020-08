Maltempo: Credem sostiene famiglie ed imprese venete (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - A seguito del Maltempo verificatosi nei giorni scorsi in diverse province del Veneto (Belluno, Padova, Verona e Vicenza), Credem "vuole dimostrare profonda vicinanza al territorio duramente colpito dal Maltempo". In particolare, le famiglie e le imprese con residenza o sede legale e operativa nei comuni interessati, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici sgomberati o danneggiati anche parzialmente che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell'intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi. "La domanda di sospensione, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata alla filiale di riferimento corredata da ... Leggi su liberoquotidiano

