Maguire, il Manchester United pensa alla punizione: via la fascia da capitano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non arrivano buone notizie per il difensore del Manchester United Harry Maguire che nelle prossime ore dovrebbe incontrare la dirigenza del club inglese a seguito della sentenza che lo ha condannato a 21 mesi di carcere con la condizionale dopo i fatti in Grecia e la rissa, la tentata corruzione e la resistenza all’arresto. Per il calciatore in arrivo probabilmente una multa e ulteriore punizione da parte dei Red Devils.Maguire: via la fasciacaption id="attachment 854445" align="alignnone" width="637" Maguire (getty images)/captionDopo essere stato tolto dalla lista dei convocati dell'Inghilterra dal ct Southgate per le sfide di Nations League contro Islanda e Danimarca, per Maguire potrebbe arrivare anche un'altra sanzione questa ... Leggi su itasportpress

