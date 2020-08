“Maestrina frustrata!” Naike Rivelli attacca Caterina Collovati sulla foto di Arisa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Naike Rivelli torna più trasgressiva che mai con un nuovo post che ha lasciato tutti senza parole in difesa di Arisa e contro Caterina Collovati. (fonte foto: Instagram, @NaikeRivelli)L’esuberante figlia di Ornella Muti che sui social raccoglie tantissimi fan per i suoi post molto stravaganti torna ancora al centro della scena con un nuovo attacco rivolto a Caterina Collovati che nei giorni scorsi aveva scritto polemicamente contro Arisa. La giovane ha deciso di dedicare un video per rispondere alle sue parole. Ecco di cosa si tratta. Naike Rivelli attacca Caterina Collovati in difesa di ... Leggi su chenews

zazoomblog : Naike Rivelli contro Caterina Collovati sulla foto di Arisa: “Maestrina frustrata…Evviva la fia” [FOTO] - #Naike… - adamfoureira : Arisa in bikini, è polemica. Caterina Collovati: “Mi pare fuori luogo”. Naike Rivelli replica: “Maestrina frustrata” - Luroar1 : Naike, stavolta mi sei piaciuta !!! Collovati, ARIPJATEEEEE Naike Rivelli contro Caterina Collovati sulla foto di… - FabyCony3 : RT @_DAGOSPIA_: NAIKE RIVELLI SI SCAGLIA CONTRO CATERINA COLLOVATI CHE AVEVA CRITICATO LA FOTO GINECOLOGICA DI ARISA - _DAGOSPIA_ : NAIKE RIVELLI SI SCAGLIA CONTRO CATERINA COLLOVATI CHE AVEVA CRITICATO LA FOTO GINECOLOGICA DI ARISA… -

Ultime Notizie dalla rete : “Maestrina frustrata”