Madonna aveva previsto il Coronavirus lo scorso anno? Assolutamente no (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Italia è famosa per il latte di bufala che dà prestigio a molti prodotti caseari tipici nostrani. Ma da quando è in corso l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, le bufale sono diventate il pane quotidiano dei social. Parliamo, ovviamente, delle numerose fake news nella quali ci imbattiamo ogni giorno. Alcune sono serie, nel senso che rischiano di creare una reale disinformazione con effetti nefasti, altre sono esilaranti e strappano un sorriso. E in quest’ultimo calderone rientra quella di Madonna aveva previsto Covid già in un concerto del 2019. LEGGI ANCHE > Madonna dice che il vaccino anti-Covid «esiste già ma non ce lo dicono» La fake news è stata condivisa su una pagina Facebook che ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Social senza limiti. Ora circola la bufala di #Madonna che avrebbe previsto il Coronavirus in un concerto del 2019.… - Mattia66640560 : @sscnapoli @victorosimhen9 Madonna , siete stati proprio riduttivi. Aveva fatto un bel discorso - kthiehyung : @SillyUmbreon porca troia sono tornata qui perché un ragazzo mi aveva risposto pacificamente al tweet per avviare u… - iamalexvrince : Ma vi ricordate quando Madonna aveva fatto un Q&A dal suo bagno e dietro è passato un topo? yikes - uomoconbarba : @inadeguata Madonna io non me ne intendo ma se ti ha fatto pagare 70 euro per tagliarli (solo peraltro) così in cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna aveva Madonna aveva previsto Covid, la clamorosa bufala sui social Giornalettismo.com Lionel Messi, l’intervista del 2013: «In tutta la vita ho letto solo un libro. Sulla vita di Maradona»

Così si raccontava il calciatore dei record, «La Pulce», su Sette: «I miei nonni paterni erano di Recanati, come Giacomo Leopardi. Ma io non so chi sia» Riproponiamo qui l’intervista di Gian Antonio S ...

Sant’Anastasia, l’odissea delle associazioni e le prospettive dei candidati sindaco

Qualche giorno fa l’Uici ha diramato una nota stampa chiedendo a gran voce che non siano dimenticate le persone con handicap e che si comprenda che non può ritenersi una soluzione penalizzare una cate ...

Così si raccontava il calciatore dei record, «La Pulce», su Sette: «I miei nonni paterni erano di Recanati, come Giacomo Leopardi. Ma io non so chi sia» Riproponiamo qui l’intervista di Gian Antonio S ...Qualche giorno fa l’Uici ha diramato una nota stampa chiedendo a gran voce che non siano dimenticate le persone con handicap e che si comprenda che non può ritenersi una soluzione penalizzare una cate ...